Житель Новороссийска откусил ухо покупателю в супермаркете за отказ купить ему пакет

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новороссийске произошёл инцидент, в ходе которого хулиган откусил часть ушной раковины у покупателя в супермаркете, после того как тот отказался купить ему пакет. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Фото: Openverse by X5Group is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Инцидент произошёл вечером, когда мужчина из России зашёл в магазин. У кассы он обратился к незнакомцу с просьбой приобрести ему пакет, однако тот отказался.

Расстроенный решением покупателя, попрошайка выразил своё недовольство и начал ругать его. Словесный конфликт перерос в физическую драку на улице. Агрессор прижал покупателя к стене, откусил кусочек левой ушной раковины и скрылся.

Полицейские смогли выявить нападавшего, и позднее местные суды вынесли ему приговор — трехлётний срок лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчина сообщил, что его жена-учительница вступила в интимную связь со школьником.

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