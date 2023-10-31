В Новороссийске произошёл инцидент, в ходе которого хулиган откусил часть ушной раковины у покупателя в супермаркете, после того как тот отказался купить ему пакет. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.
Инцидент произошёл вечером, когда мужчина из России зашёл в магазин. У кассы он обратился к незнакомцу с просьбой приобрести ему пакет, однако тот отказался.
Расстроенный решением покупателя, попрошайка выразил своё недовольство и начал ругать его. Словесный конфликт перерос в физическую драку на улице. Агрессор прижал покупателя к стене, откусил кусочек левой ушной раковины и скрылся.
Полицейские смогли выявить нападавшего, и позднее местные суды вынесли ему приговор — трехлётний срок лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчина сообщил, что его жена-учительница вступила в интимную связь со школьником.
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