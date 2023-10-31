В Челябинской области мужчина сообщил, что его жена-учительница вступила в интимную связь со школьником

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней учительницы, которая, по заявлению мужчины, совратила 15-летнего школьника. Указывается, что жена привела подростка к себе домой, где они по обоюдному согласию вступили в интимную связь. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Учительница продолжает работать в школе. Окончательное решение по этому делу будет принято судом. В случае подтверждения вины, женщине грозит уголовная ответственность по статье 134 УК РФ "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

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Профессия - следователь