В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней учительницы, которая, по заявлению мужчины, совратила 15-летнего школьника. Указывается, что жена привела подростка к себе домой, где они по обоюдному согласию вступили в интимную связь. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Учительница продолжает работать в школе. Окончательное решение по этому делу будет принято судом. В случае подтверждения вины, женщине грозит уголовная ответственность по статье 134 УК РФ "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".
Ранее сообщалось, что подростки в Нефтекамске поставили на колени девочку и избили.
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