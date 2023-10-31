Подростки в Нефтекамске поставили на колени девочку и избили

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нефтекамске избили девочку на глазах у толпы. Школьницы поставили пострадавшую на колени. За унижением наблюдала толпа подростков, некоторые из которых выражали поддержку нападавшим. Видео избиения распространилось в Сети.

Фото: openverse by RiverRatt3 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Событие произошло в ночь на 30 октября. Подростки отмечали Хэллоуин, о чём свидетельствуют их наряды и "боевая раскраска" на лицах. Между школьницами произошёл конфликт. Очевидица рассказала Телеканалу "360", что причиной ссоры был "подик", что на сленге означает вейп.

"Она с подругой у другой девочки попросила попарить и подик начала забирать. Та его забрала и другая начала её <…> [бить], а с белыми волосами кричать: "<…> бей"", — рассказала собеседница издания.

На видеозаписи видно, как нарушительница заставила другую девочку встать на колени. Множество свидетелей разделилось на две группы: одни поддерживали нападавшую, в то время как другие стали сочувствовать пострадавшей. Однако из всей толпы лишь один подросток вмешался. Мальчик отогнал нападавших, за что получил угрозы от агрессивной школьницы. По словам очевидца, затем на место происшествия прибыла полиция.

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