Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Изображение Аякса из "Иллиады" нашли в древнем затопленном здании в Греции
Бесправный водитель спровоцировал погоню с выстрелами в Магнитогорске
Обозреватель Saut al-Iraq: РФ и Китай нанесут США поражение на международной арене
Веб-ресурс платежной системы "Мир" стал жертвой кибератаки
Ивановские десантники уничтожили разведподразделение ВСУ в районе Артёмовска
В российских регионах заявили о дефиците учителей
Парламент Крыма: деньги с продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды СВО
Врач Видяскин назвал сухость и гипертонию среди основных причин носовых кровотечений
Многодетный отец из Новосибирска заявил, что транспортный налог несправедливо высок

Житель Нижнего Новгорода рассказал, как его избили за замечание о нарушении ПДД

Происшествия

Группа мужчин избила жителя Нижнего Новгорода после того, как тот помешал им проехать по двору. Инцидент случился 25 октября, когда потерпевший сделал замечание водителю, который нарушил правила движения. В результате конфликта, начавшегося с обмена словами между пешеходом и водителем, ситуация вышла из-под контроля. Вскоре вышел из машины ещё один человек и присоединился к избиению.

Житель Нижнего Новгорода рассказал, как его избили за замечание о нарушении ПДД
Фото: openverse by RiverRatt3 is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Я кричу: "За что? За что ты бьёшь?". Потом удалось отползти, побежал вызывать милицию, за телефоном побежал. Вот вызвали, взяли телефон, выбежал снимать их на улицу, на видео зафиксировать номера этой машины, сфотографировать вот этих бойцов", — рассказал мужчина.

По его словам, нападавшие были бойцами смешанных боевых искусств (ММА). Также на место приехали их знакомые, один из которых также нанёс удары пострадавшему. По данным потерпевшего, член сборной России по боксу Дамил Шарафутдинов также присутствовал, но не принимал участие в избиении.

Мужчина надеется, что камеры видеонаблюдения зафиксировали происходящее, так как он считает, что его избивали "ни за что". В результате конфликта пострадавший получил серьёзные травмы, включая сломанную глазницу и перегородку носа, сотрясение головного мозга, ушибы и гематому. Он отметил, что на одежде нападавших была символика бойцовского клуба.

Шарафутдинов утверждает, что СМИ использовали его имя, чтобы раздуть скандал. По его словам, потерпевший находился в агрессивном состоянии и оскорблял нападавших. Один из них не удержался и нанёс несколько ударов в ответ.

"Но так как драки было две, его кто-то избил до нашего приезда. Кто его избил, мы не знаем. Следствие уже в курсе, насколько я знаю, там уже есть данные по тем людям, кто его избивал. <…> Не знаю, кто его до до нашего приезда избил, но это обычный бытовой конфликт, который пытаются выдать за какую-то там межнациональную историю", — отметил спортсмен в беседе с Телеканалом "360".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Профессия - следователь
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года

В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.

Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Дочь погибшей россиянки в Подмосковье добивается пересмотра приговора суда
"Легко отделался": что не так в деле о гибели жительницы Подмосковья
Мать Шани Лук сообщила о её смерти
Беременную модель нашли мёртвой в холодильнике её дома
Сергей Соболевский: поэт, у которого искал рифму Пушкин Сергей Лебедев Черногория пытается получить правительство, но пока безрезультатно Михаил Плисюк Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев
Nutrients: Ученые назвали пользу употребления 3 яиц в день
Врач назвала худший завтрак — жир на животе растёт ещё быстрее
Депутат Драпеко назвала Пугачёву и Галкина* мерзостью
Депутат Драпеко назвала Пугачёву и Галкина* мерзостью
Последние материалы
В российских регионах заявили о дефиците учителей
Парламент Крыма: деньги с продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды СВО
Врач Видяскин назвал сухость и гипертонию среди основных причин носовых кровотечений
Многодетный отец из Новосибирска заявил, что транспортный налог несправедливо высок
Советник главы ДНР Гагин заявил о неэффективности танков Leopard 2 на фронте
Spiegel: глава МИД Германии Анналена Бербок чуть не сорвали встречу с эмиром Катара из-за критики
Эндометриоз и заболевания кишечника имеют генетическую связь
Spectator: украинские диверсии могут иметь негативные последствия для США
Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что его страна начала третий этап войны с ХАМАС
Максим Галкин* в новом образе объявил о своих концертах в Эстонии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников