Житель Нижнего Новгорода рассказал, как его избили за замечание о нарушении ПДД

Группа мужчин избила жителя Нижнего Новгорода после того, как тот помешал им проехать по двору. Инцидент случился 25 октября, когда потерпевший сделал замечание водителю, который нарушил правила движения. В результате конфликта, начавшегося с обмена словами между пешеходом и водителем, ситуация вышла из-под контроля. Вскоре вышел из машины ещё один человек и присоединился к избиению.

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"Я кричу: "За что? За что ты бьёшь?". Потом удалось отползти, побежал вызывать милицию, за телефоном побежал. Вот вызвали, взяли телефон, выбежал снимать их на улицу, на видео зафиксировать номера этой машины, сфотографировать вот этих бойцов", — рассказал мужчина.

По его словам, нападавшие были бойцами смешанных боевых искусств (ММА). Также на место приехали их знакомые, один из которых также нанёс удары пострадавшему. По данным потерпевшего, член сборной России по боксу Дамил Шарафутдинов также присутствовал, но не принимал участие в избиении.

Мужчина надеется, что камеры видеонаблюдения зафиксировали происходящее, так как он считает, что его избивали "ни за что". В результате конфликта пострадавший получил серьёзные травмы, включая сломанную глазницу и перегородку носа, сотрясение головного мозга, ушибы и гематому. Он отметил, что на одежде нападавших была символика бойцовского клуба.

Шарафутдинов утверждает, что СМИ использовали его имя, чтобы раздуть скандал. По его словам, потерпевший находился в агрессивном состоянии и оскорблял нападавших. Один из них не удержался и нанёс несколько ударов в ответ.

"Но так как драки было две, его кто-то избил до нашего приезда. Кто его избил, мы не знаем. Следствие уже в курсе, насколько я знаю, там уже есть данные по тем людям, кто его избивал. <…> Не знаю, кто его до до нашего приезда избил, но это обычный бытовой конфликт, который пытаются выдать за какую-то там межнациональную историю", — отметил спортсмен в беседе с Телеканалом "360".

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