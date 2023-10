Группа мужчин избила жителя Нижнего Новгорода после того, как тот помешал им проехать по двору. Инцидент случился 25 октября, когда потерпевший сделал замечание водителю, который нарушил правила движения. В результате конфликта, начавшегося с обмена словами между пешеходом и водителем, ситуация вышла из-под контроля. Вскоре вышел из машины ещё один человек и присоединился к избиению.

Фото: openverse by RiverRatt3 is licensed under CC BY-SA 2.0.