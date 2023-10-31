Бесправный водитель спровоцировал погоню с выстрелами в Магнитогорске

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудникам ГИБДД в Магнитогорске в Челябинской области пришлось прибегнуть к применению огнестрельного оружия, чтобы остановить пьяного водителя. По данным пресс-службы УМВД региона, он проигнорировал все законные требования полиции. Силовики неоднократно призвали водителя остановиться и предупреждали о возможном использовании огнестрельного оружия. Тем не менее, нарушитель продолжал игнорировать указания полицейских и не снижал скорость.

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В итоге, когда автомобиль уже покинул населённую зону, полицейские вынуждены были воспользоваться огнестрельным оружием, чтобы остановить беглеца: сначала были произведены предупреждающие выстрелы, а затем стрельба была направлена в сторону колёс автомобиля. Это привело к остановке автомобиля, и водителя, пытавшегося скрыться, задержали.

В полицейском ведомстве отмечают, что за рулем находился нетрезвый житель поселка Форштадт. Его состояние алкогольного опьянения было документально зафиксировано. Также стало известно, что у него отсутствовали водительские права. По данному эпизоду на нарушителя составили семь административных протоколов. Мужчину направили под административный арест на пять суток.

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