Прокуратура обратила внимание на камеры в школьных туалетах Приморья

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Прокуратура Приморского края провела проверку по поводу публикации информации о наличии видеокамер в туалетах одной из образовательных организаций. Специалисты проверили, соблюдаются ли права несовершеннолетних.

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Надзорное ведомство проверило информацию о размещении видеокамер в туалетах МОУ Средней общеобразовательной школы № 1 в поселке Большой Камень. Специалисты тщательно оценили соблюдение безопасности и конфиденциальности несовершеннолетних и пришли к выводу, что в школе были нарушены их конституционные права, сообщает vostokmedia.com.

"Надзорное ведомство приняло меры, направленные на пересмотр способов и механизмов защиты прав учащихся и обеспечения комфортной образовательной среды, которые не будут ставить под сомнение другие права несовершеннолетних", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Некоторые из установленных камер видеонаблюдения были удалены, и специалисты продолжают следить за полным устранением обнаруженных нарушений.

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