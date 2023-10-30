В Сети представили старое видео как "воскрешение" палестинцев

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В телеграм-каналах стали распространять видеозапись, на которой, как утверждают, изображено «чудесное воскрешение» в секторе Газа. Авторы репостов пытаются "раскрыть обман" палестинцев, но оказалось, что данное видео было снято не в Газе, а в Египте, и это произошло десять лет назад.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Под видом "разоблачения фейка" телеграм-каналы сами распространяют дезинформацию, представляя ролик из университета Аль-Азхар в Каире, созданный студентами движения "Братьев-мусульман". Это видео появилось в сети еще в 2013 году, когда студенты устраивали демонстрацию перед администрацией университета, протестуя против военных действий. На кадрах видно, как один из людей, лежащих на земле и завернутых в саван, начинает двигаться. Этим зацепились сегодняшние "правдорубы", сообщает newizv.ru.

Тем временем, в результате военных столкновений между палестинским движением "Хамас" и Армией обороны Израиля в секторе Газа погибли 8306 человек, включая 3457 детей.

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