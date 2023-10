В Сети представили старое видео как "воскрешение" палестинцев

Your browser does not support the audio element.

В телеграм-каналах стали распространять видеозапись, на которой, как утверждают, изображено «чудесное воскрешение» в секторе Газа. Авторы репостов пытаются "раскрыть обман" палестинцев, но оказалось, что данное видео было снято не в Газе, а в Египте, и это произошло десять лет назад.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.