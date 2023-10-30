В Черногорске мошенники проделали долгий путь, но в конечном итоге добились своей цели и завладели чужими средствами.
В официальном сообщении от МВД Хакасии было рассказано о случае, связанном с жительницей Черногорска, которая заказала недорогой диван. Позже она обнаружила информацию о проблемах с доставкой, которая была размещена в том же объявлении, включая контактный номер. После отмены заказа, женщине вернули сумму денег, сообщает newkhakasiya.online.
После этого жительница Черногорска связалась с указанным номером, где ей объяснили, что она может заказать тот же самый диван на другой интернет-площадке и предоставили ссылку для оплаты. Она перешла по предоставленной ссылке, ввела свои банковские реквизиты, и в результате с ее банковской карты было мгновенно списано более 10 тысяч рублей.
В связи с этим случаем в полиции было возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует происшедшее как кражу с банковского счета.
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