Обманули дважды: в Черногорске мошенники украли деньги у местной жительницы

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Черногорске мошенники проделали долгий путь, но в конечном итоге добились своей цели и завладели чужими средствами.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

В официальном сообщении от МВД Хакасии было рассказано о случае, связанном с жительницей Черногорска, которая заказала недорогой диван. Позже она обнаружила информацию о проблемах с доставкой, которая была размещена в том же объявлении, включая контактный номер. После отмены заказа, женщине вернули сумму денег, сообщает newkhakasiya.online.

После этого жительница Черногорска связалась с указанным номером, где ей объяснили, что она может заказать тот же самый диван на другой интернет-площадке и предоставили ссылку для оплаты. Она перешла по предоставленной ссылке, ввела свои банковские реквизиты, и в результате с ее банковской карты было мгновенно списано более 10 тысяч рублей.

В связи с этим случаем в полиции было возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует происшедшее как кражу с банковского счета.

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Статья 159 УК РФ | ВСЁ О МОШЕННИЧЕСТВЕ