В Запорожской области сообщили о ранении двух жителей Токмакского района в результате обстрела ВСУ

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое жителей Токмакского района Запорожской области получили ранения в результате обстрела села Красная Горка украинской стороной. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"В результате пострадали два человека. Различные повреждения получили семь частных домов", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Представитель администрации региона уточнил, что обстрел произошёл 30 октября в дневное время.

Ранее Рогов проинформировал о том, что ВСУ обстреляли город Токмак Запорожской области, применив для этого РСЗО Himars.

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