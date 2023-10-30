Двое жителей Токмакского района Запорожской области получили ранения в результате обстрела села Красная Горка украинской стороной. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В результате пострадали два человека. Различные повреждения получили семь частных домов", — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Представитель администрации региона уточнил, что обстрел произошёл 30 октября в дневное время.
Ранее Рогов проинформировал о том, что ВСУ обстреляли город Токмак Запорожской области, применив для этого РСЗО Himars.
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