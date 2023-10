Your browser does not support the audio element.

Двое жителей Токмакского района Запорожской области получили ранения в результате обстрела села Красная Горка украинской стороной. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.