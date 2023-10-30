Два школьника спасли 15 одноклассников во время пожара в Башкирии

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Башкирии два подростка спасли своих одноклассников от огня.

Фото: facenook.com/ МЧС России

29 октября в городе Туймазы в здании "Башинформсвязи" возник пожар. В это время в одном из помещений на третьем этаже проводились занятия по математике для 17 учащихся местной школы.

Как сообщили в региональном МЧС, выход для ребят был отрезан огнём.

"Мы сидели в кабинете, когда услышали звуки пожарной сигнализации. Один из ребят выглянул в коридор и увидел пламя и дым. Мы сразу все пошли к запасному выходу, но дверь была заперта. Дышать становилось тяжело, и мы начали выбивать дверь вместе другом Аланом Валеевым" — цитирует пресс-служба ведомства одного из юных героев Мирослава Фазлиева.

К моменту прибытия пожарного расчета ребята уже успели покинуть горящее здание. Пострадавших среди детей и сотрудников компании не было.

"МЧС Башкортостан собираются необходимые данные и документы для представления к награждению двух ребят", — сообщили в ведомстве.

Специалисты разбираются в причинах произошедшего.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.