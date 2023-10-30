В Башкирии два подростка спасли своих одноклассников от огня.
29 октября в городе Туймазы в здании "Башинформсвязи" возник пожар. В это время в одном из помещений на третьем этаже проводились занятия по математике для 17 учащихся местной школы.
Как сообщили в региональном МЧС, выход для ребят был отрезан огнём.
"Мы сидели в кабинете, когда услышали звуки пожарной сигнализации. Один из ребят выглянул в коридор и увидел пламя и дым. Мы сразу все пошли к запасному выходу, но дверь была заперта. Дышать становилось тяжело, и мы начали выбивать дверь вместе другом Аланом Валеевым" — цитирует пресс-служба ведомства одного из юных героев Мирослава Фазлиева.
К моменту прибытия пожарного расчета ребята уже успели покинуть горящее здание. Пострадавших среди детей и сотрудников компании не было.
"МЧС Башкортостан собираются необходимые данные и документы для представления к награждению двух ребят", — сообщили в ведомстве.
Специалисты разбираются в причинах произошедшего.
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