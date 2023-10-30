Три человека оказались в больнице после жёсткой посадки вертолёта в Якутии.
Пять человек получили различные травмы при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Якутии. Троим из них понадобилась госпитализация. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
"В настоящее время трое пострадавших на борту вертолета, совершившего жёсткую посадку, обследованы в Булунской центральной районной больнице. По результатам обследования они госпитализированы <…> с травмами средней степени тяжести. Двое отказались от медицинской помощи", — цитирует агентство представителя ведомства.
Уточняется, что инцидент произошёл 30 октября. При взлёте Ми-2 начал терять высоту и совершил жёсткую посадку. В результате происшествия пять человек пострадали. Среди них — четыре пассажира и один член экипажа.
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