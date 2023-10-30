На ягодицах студентки из Екатеринбурга остался химический ожог после поездки в городском автобусе

Студентка из Екатеринбурга получила очень сильный химический ожог ягодиц после того, как проехала несколько остановок в городском автобусе номер 24.

Фото: https://www.rbth.com/science-and-tech/327864-15-bus-projects-russia-proud

Как пишет портал e1. ru, девушка ехала в колледж в полупустом автобусе. Когда девушка почувствовала что-то мокрое на сиденье, ей показалось, что это растаявший снег с капюшона. Но потом ей стало понятно, что это что-то другое.

"А потом я чувствую жжение. Я приехала в колледж, отодвигаю штаны — а там просто всё красное, всю кожу проело. Всё щипало, жжение было. Я не могла снять эти штаны, не буду же я сидеть в аудитории в трусах", — рассказала студентка.

В итоге девушка попала в больницу с ожогом второй степени. Самое удивительное, что пострадала только кожа юной пассажирки, штаны при этом остались абсолютно целыми.

Пострадавшая уверена, что жидкость на сиденье была разлита намеренно.

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