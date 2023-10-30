Труп нашли рядом с детсадом в Нижегородской области

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Бор Нижегородской области близ детского сада прохожие обнаружили тело человека.

Фото: https://cdn.vashgorod.ru/uploads/images/news/2f38075dcefdd47e9fc70676b2a6b483.jpg

Информацией об извлечённом из канализационного колодца человеке горожане поделились в паблике "Черный список г. Бор" соцсети "ВКонтакте". По словам автора поста, недалеко от места происшествия находится дошкольное учреждение.

"Октябрьская, 86. За домом вытащили труп из люка, лежит непокрытый. Рядом детский сад, дети проходят и смотрят! МЧС и скорая уехали. Неужели нельзя прикрыть было… Шок", — написал аноним.

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