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CBC: канадская авиакомпания вынудила инвалида ползком выбираться из самолета

1:04
Происшествия

Экипаж авиакомпании Air Canada вынудил мужчину, страдающего церебральным параличом, перемещаться по салону самолета до выхода без предоставления инвалидного кресла. Об этом сообщает Газета.Ru. со ссылкой на канадскую компанию CBC.

CBC: канадская авиакомпания вынудила инвалида ползком выбираться из самолета
Фото: Openverse by caribb is licensed under CC BY-SA 2.0

Родни Ходжинс, 49 лет, из Канады, летел из Ванкувера в Лас-Вегас с женой, чтобы отметить годовщину свадьбы. Из-за своего состояния он зависит от инвалидного кресла с электроприводом для передвижения.

После посадки в Лас-Вегасе бортпроводники сообщили пассажиру, что он должен будет покинуть самолет самостоятельно. Его супруге пришлось удерживать его за ноги, пока он с трудом преодолевал боль и перемещался ползком через 12 рядов к выходу.

Согласно словам Ходжинса, весь экипаж самолета наблюдал за его страданиями, но никто не предложил помощи. После того как инцидент стал известен широкой общественности, Air Canada вынуждена была извиниться перед пассажиром.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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