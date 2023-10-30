Опубликована видеозапись с заседания суда над срезавшими скальп жителю Электростали

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Имеется видеозапись с судебного заседания, связанного с делом двух приезжих из Коми, которых обвиняют в жестоком нападении на местного жителя города Электросталь. Им предъявляется обвинение в изъятии куска кожи и волос с головы 19-летнего парня из-за его зелёного ирокеза.

Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

Видеозапись показывает, что оба обвиняемых выглядят угрожающе и одеты в чёрную одежду. В зале суда присутствует большое количество людей, включая представителей прессы, пишет Телеканал "360".

Инцидент произошёл 9 июля 2023 года, когда парень подошёл к двум мужчинам с просьбой о сигарете, но они агрессивно отреагировали на его внешний вид и напали на него, решив отделить его волосы вместе с кожей головы. Один из них угрожал убить молодого человека, если тот обратится в полицию. Несмотря на это, оба обвиняемых были задержаны и арестованы. Пострадавший доставлен в больницу.

В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Обоим мужчинам предъявлено соответствующее обвинение. Восстановление пострадавшего может занять до года.

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