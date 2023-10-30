Раскрыта загадка гибели майора, найденного застреленным в Екатеринбурге: смертельным было только одно ранение

1:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Расследование около загадочной смерти 35-летнего майора полиции из Екатеринбурга продолжает развиваться, и появились новые детали. Проверка всё ещё продолжается, но эксперты склоняются к выводу, что это было самоубийство.

Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

Во время выполнения поквартирного обхода в доме, где произошло убийство пожилого супружеского пары, майор полиции по имени Рудольф Габдрахманов был найден мёртвым на лестничной клетке 28 октября. Рядом с ним обнаружили его служебное оружие и несколько гильз.

По данным расследования, смерть майора полиции могла наступить от одного ранения, несмотря на то, что было обнаружено несколько ран. Это указывает на возможное самоубийство. Источник, близкий к силовым структурам, отметил отсутствие следов чужих лиц или отпечатков на месте происшествия, пишет портал Е1.RU.

Бывший следователь СК Екатерина Герлах пояснила, что в случаях самоубийств часто имеется несколько ранений. Она также отметила, что суициды могут быть разными: спланированными заранее или импульсивными. В последнем случае человек обычно сильно сожалеет о своём поступке, если ему удаётся выжить.

Тем не менее родственники умершего майора полиции убеждены в том, что его убили. Его коллеги были знакомы с жалобами на конфликты с бывшей женой, с которой он недавно развёлся, а также на финансовые трудности. Расследование всё ещё продолжается.

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