Уголовное дело заведено против москвички, которая истязала своего восьмимесячного сына.
Жительницу Москвы обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда младенцу. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
"С учётом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 31-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в ведомстве.
По информации московского СУ СК, ребёнка с множественными переломами нашли в одном из домов по улице Нижегородской. Мальчик госпитализирован.
"В ходе расследования уголовного дела установлено, что мать систематически наносила телесные повреждения своему сыну", — сообщили в ведомстве.
Женщине предстоит пройти ряд экспертиза, в том числе психолого-психиатрическую.
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