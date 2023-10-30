В Москве арестовали искалечившую своего ребёнка женщину

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Уголовное дело заведено против москвички, которая истязала своего восьмимесячного сына.

Фото: zen.yandex. ru

Жительницу Москвы обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда младенцу. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

"С учётом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 31-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в ведомстве.

По информации московского СУ СК, ребёнка с множественными переломами нашли в одном из домов по улице Нижегородской. Мальчик госпитализирован.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что мать систематически наносила телесные повреждения своему сыну", — сообщили в ведомстве.

Женщине предстоит пройти ряд экспертиза, в том числе психолого-психиатрическую.

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