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В США в холодильнике нашли 31-летнюю беременную модель Малису Муни

1:30
Происшествия

В центре Лос-Анджелеса обнаружили тело 31-летней Малисы Муни, американской модели. Её нашли мёртвой в своём собственном холодильнике. Согласно экспертизе, женщина была убита. Кроме того, обнаружили следы наркотиков и алкоголя в её организме, несмотря на то, что она находилась на втором месяце беременности.

В США в холодильнике нашли 31-летнюю беременную модель Малису Муни
Фото: openverse by flequi is licensed under CC BY 2.0

Новые подробности расследования преступления, произошедшего в прошлом месяце, приводит E! со ссылкой на Департамент судебно-медицинских экспертиз округа Лос-Анджелес.

По информации экспертов, Малису Муни жестоко избили. Её запястья и лодыжки были связаны "электрическими шнурами и частями одежды". Из одежды изготовили кляп, который был у неё во рту. На голове, туловище и руках имелись тяжёлые травмы.

Тело модели обнаружили через неделю после её последнего появления на публике.

Важно отметить, что два дня до находки Муни в квартире её коллегу Николь Коутс, 32-летнюю чернокожую модель, также нашли мёртвой в центре Лос-Анджелеса. Её состояние было ужасным, а личность удалось установить только по татуировкам.

Однако полиция подчёркивает, что на данный момент нет никаких связей между этими двумя преступлениями.

Ранее сообщалось, что мать самой известной пленницы ХАМАС Шани Лук сообщила о гибели девушки.

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ПРЕСТУПНОСТЬ В США - ОПАСНО ЛИ ЖИТЬ В АМЕРИКЕ?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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