В США в холодильнике нашли 31-летнюю беременную модель Малису Муни

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В центре Лос-Анджелеса обнаружили тело 31-летней Малисы Муни, американской модели. Её нашли мёртвой в своём собственном холодильнике. Согласно экспертизе, женщина была убита. Кроме того, обнаружили следы наркотиков и алкоголя в её организме, несмотря на то, что она находилась на втором месяце беременности.

Фото: openverse by flequi is licensed under CC BY 2.0

Новые подробности расследования преступления, произошедшего в прошлом месяце, приводит E! со ссылкой на Департамент судебно-медицинских экспертиз округа Лос-Анджелес.

По информации экспертов, Малису Муни жестоко избили. Её запястья и лодыжки были связаны "электрическими шнурами и частями одежды". Из одежды изготовили кляп, который был у неё во рту. На голове, туловище и руках имелись тяжёлые травмы.

Тело модели обнаружили через неделю после её последнего появления на публике.

Важно отметить, что два дня до находки Муни в квартире её коллегу Николь Коутс, 32-летнюю чернокожую модель, также нашли мёртвой в центре Лос-Анджелеса. Её состояние было ужасным, а личность удалось установить только по татуировкам.

Однако полиция подчёркивает, что на данный момент нет никаких связей между этими двумя преступлениями.

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