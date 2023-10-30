В Петербурге девушка потеряла паспорт и оказалась замужем за африканцем

Жительница Санкт-Петербурга потеряла свой паспорт и, когда она обратилась за получением нового документа, оказалось, что она замужем за гражданина одной из африканских стран, сообщает Газета.Ru.
Жительница Красносельского района Санкт-Петербурга обратилась в прокуратуру с заявлением о случившемся. Она рассказала, что утеряла свой паспорт, и когда пыталась получить новый, выяснилось, что она официально замужем за африканским гражданином.
Удивительным образом, она не знала своего "мужа", не устраивала свадьбу, и в момент, когда по документам был заключен этот брак, ее паспорт был уже утерян. В прокуратуре подозревают, что этот брак был фиктивным, скорее всего, с целью обеспечения иностранцу получения гражданства Российской Федерации
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