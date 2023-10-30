В Махачкале аэропорт закрыт. Рейсы перенаправляют в другие города

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Регистрация на Махачкалу шла как на Махачкалу. Однако сотрудники компании говорят, что из-за того, что закрыт аэропорт, рейс летит в Грозный.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Люди в очереди на регистрацию в курсе ситуации в Дагестане, но всё равно собираются лететь, так как у них там остались родственники.

Накануне, после закрытия аэропорта Махачкалы на прием и вылет рейсов, в Росавиации сообщили, что он будет закрыт до 6 ноября. Теперь в ведомстве допускают открытие аэропорта 31 октября.

Напомним, что 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки.