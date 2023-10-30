Регистрация на Махачкалу шла как на Махачкалу. Однако сотрудники компании говорят, что из-за того, что закрыт аэропорт, рейс летит в Грозный.
Люди в очереди на регистрацию в курсе ситуации в Дагестане, но всё равно собираются лететь, так как у них там остались родственники.
Накануне, после закрытия аэропорта Махачкалы на прием и вылет рейсов, в Росавиации сообщили, что он будет закрыт до 6 ноября. Теперь в ведомстве допускают открытие аэропорта 31 октября.
Напомним, что 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки.
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