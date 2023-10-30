Меликов предложил задержанным во время беспорядков в Махачкале поехать в зону СВО

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов обратился к участникам беспорядков, которые были задержаны в аэропорту Махачкалы, и посоветовал им отправиться в зону специальной военной операции (СВО).

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации

По его словам, вступление в добровольческие подразделения или заключение контракта с ВС РФ позволит арестованным "отмыться от позора".

"Я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер не будет", — пояснил Меликов журналистам.

При этом он добавил, что в России нет такой практики, чтобы задержанных отправляли в зону спецоперации за правонарушения. Как подчеркнул политик, граждане должны сделать осознанный выбор.

Ранее на территории аэропорта Махачкалы прошла акция протеста. Некоторые жители вышли на взлётную полосу из-за прибытия самолёта из Израиля. Предварительно, участники беспорядков пытались выявить израильских граждан. Сотрудники аэропорта вызвали полицейских, которые остановили акцию и задержали правонарушителей.

Глава Дагестана пообещал наказать всех арестованных. Меликов полагает, что беспорядки курировались с украинской территории.

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