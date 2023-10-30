ФСБ РФ: задержан россиянин, который передавал ВСУ сведения о защитных сооружениях Крыма

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ФСБ сообщает, что в Севастополе задержан россиянин, который передавал информацию об оборонительных сооружениях Крыма. Ведомство отмечает, что гражданину РФ предусмотрено наказание по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

Фото: "Lubjanka: Hauptquartier des FSB" by ilf_ is licensed under CC BY-SA 2.0.

По данным спецслужб, в марте 2023 года данный человек, занимаясь оборудованием оборонительных сооружений, собрал и передал информацию о них представителю Вооружённых сил Украины, включая географические координаты объектов. Россиянин был отправлен под стражу Ленинским районным судом Севастополя, в настоящее время ведётся следствие.

Ранее сообщалось, что дочь погибшей россиянки в Подмосковье добивается пересмотра приговора суда.

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