ФСБ сообщает, что в Севастополе задержан россиянин, который передавал информацию об оборонительных сооружениях Крыма. Ведомство отмечает, что гражданину РФ предусмотрено наказание по статье 275 УК РФ "Государственная измена".
По данным спецслужб, в марте 2023 года данный человек, занимаясь оборудованием оборонительных сооружений, собрал и передал информацию о них представителю Вооружённых сил Украины, включая географические координаты объектов. Россиянин был отправлен под стражу Ленинским районным судом Севастополя, в настоящее время ведётся следствие.
Ранее сообщалось, что дочь погибшей россиянки в Подмосковье добивается пересмотра приговора суда.
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