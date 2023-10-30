Вертолёт совершил жёсткую посадку в Якутии, есть пострадавшие

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вертолёт Ми-2 с пятью человеками на борту совершил жесткую посадку в Якутии, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию об инциденте подтвердили в республиканском ГУ МЧС .

Фото: CreativeCommons by Ilykvital is licensed under CC BY-SA 4.0.

ЧП произошло в 325 километрах от села Жиганск. Геликоптер вылетел из Джарджана и почти сразу стал терять высоту. При жёсткой посадке пострадали два человека. Другие подробности пока не уточняются.

На место происшествия из посёлка Тикси организован вылет поисково-спасательного отряда и медиков на вертолёте Ми-8 МЧС Якутии.

Ранее мы сообщали об уничтожении украинского вертолёта Ми-8 в Харьковской области.