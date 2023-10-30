Глава Дагестана Меликов: беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Беспорядки в аэропорту Махачкалы курировали с украинской территории, следует из заявления руководителя Дагестана Сергея Меликова.

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации

По его мнению, акцию протеста также поддержали и те, кто не заинтересован в социально-экономических преобразованиях в Дагестане.

"Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины", — подчеркнул Меликов, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что события в аэропорту Махачкалы — это предательство и "нож в спину" российским военным, которые участвуют в спецоперации.

Ранее незаконно проникшие люди заблокировали аэропорт Махачкалы из-за прибытия самолёта из Израиля. Некоторые участники акции выбежали на взлётную полосу, но были задержаны.

Как пояснил Меликов, все граждане, причастные к беспорядкам, будут наказаны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.