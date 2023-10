Более 90 случаев заражения норовирусом были зафиксированы среди учащихся и сотрудников школы №1, названной в честь В. П. Екимецкой, в городе Рязань. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора ведут санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу этой организации.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.