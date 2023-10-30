Более 90 случаев заражения норовирусом были зафиксированы среди учащихся и сотрудников школы №1, названной в честь В. П. Екимецкой, в городе Рязань. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора ведут санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу этой организации.
Сообщается, что в школе приостановлены уроки в аудиториях, а также проводятся дезинфекционные мероприятия.
На данный момент вместе с представителями прокуратуры проводится неотложная проверка в отношении школы и компании, ответственной за приготовление пищи. Противоэпидемические меры продолжают действовать.
Норовирус характеризуется выраженными кишечными симптомами, такими как рвота и повышение температуры тела. Передача инфекции происходит через продукты питания, особенно при несоблюдении правил обработки овощей и фруктов, неправильной мойке посуды, нарушении технологии приготовления пищи и правил личной гигиены.
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