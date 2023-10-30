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В Рязани закрыли школу из-за вспышки норовирусной инфекции

Происшествия

Более 90 случаев заражения норовирусом были зафиксированы среди учащихся и сотрудников школы №1, названной в честь В. П. Екимецкой, в городе Рязань. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора ведут санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу этой организации.

В Рязани закрыли школу из-за вспышки норовирусной инфекции
Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Сообщается, что в школе приостановлены уроки в аудиториях, а также проводятся дезинфекционные мероприятия.

На данный момент вместе с представителями прокуратуры проводится неотложная проверка в отношении школы и компании, ответственной за приготовление пищи. Противоэпидемические меры продолжают действовать.

Норовирус характеризуется выраженными кишечными симптомами, такими как рвота и повышение температуры тела. Передача инфекции происходит через продукты питания, особенно при несоблюдении правил обработки овощей и фруктов, неправильной мойке посуды, нарушении технологии приготовления пищи и правил личной гигиены.

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Норовирусная инфекция - опасное заболевание!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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