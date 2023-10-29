Глава Pravda.Ru Вадим Горшенин: ситуация в Махачкале подрывает нормы Конституции

2:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Штурм местными жителями аэропорта Махачкалы, куда прибыли беженцы из Израиля, является примером нарушения основных положений Конституции, считает учредитель медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин. Своим мнением о происходящем в столице Дагестана он поделился в собственном Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал "Подъём", скриншот из видео

"Действует ли на территории нашей страны наша Конституция? Чуть ранее уже писал, как Конституционный суд относится к некоторым конституционным нормам. Сегодня мы с вами наблюдаем, как разрушается очередная статья Основного закона о равенстве. Горько...", — пишет Горшенин.

Он также задался рядом вопросов, связанных с тем, как подобное развитие событий могло стать возможным.

"Чем все последние месяцы занималось местное управление ФСБ?

Чем занимались прогнозисты управления внутренней политики местной администрации?

Как можно было направлять самолет с беженцами из Израиля (а там, как понимаю, были в основном граждане России) в мусульманскую республику нашей страны?" — говорится в публикации главы Pravda.Ru.

По его мнению, "все заданные вопросы — о некомпетентности власти, и не только региональной".

"У СВО появился второй фронт, и, как ни странно, в Дагестане. Разрушить Россию можно только так — как СССР. Тот вёл военную операцию в Афганистане, а ему под бок: Карабах, Фергана, Алма-Ата, Цхинвал, Кишинев, далее по списку", — считает Горшенин

Ранее сообщалось, что в Махачкале народные массы, собравшиеся у аэропорта, останавливают автомобили и проверяют пассажиров, прибывших из Израиля. Местные жители, собравшиеся перед прибытием рейса из Тель-Авива в Махачкалу, начали осуществлять проверку транспорта, чтобы выявить путешественников из Израиля. Сообщается, что полиция не вмешивается в эти действия. В телеграм-каналах призывают отслеживать автомобили до момента их окончательной остановки, с целью идентификации прибывших.

До этого Telegram-канал "Подъём" информировал, что сотни дагестанцев собрались у аэропорта, где они начали выкрикивать лозунги и проявлять беспокойство. Правоохранительные органы попытались урегулировать ситуацию, но это не привело к успеху.