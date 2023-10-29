Штурм местными жителями аэропорта Махачкалы, куда прибыли беженцы из Израиля, является примером нарушения основных положений Конституции, считает учредитель медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин. Своим мнением о происходящем в столице Дагестана он поделился в собственном Telegram-канале.
"Действует ли на территории нашей страны наша Конституция? Чуть ранее уже писал, как Конституционный суд относится к некоторым конституционным нормам. Сегодня мы с вами наблюдаем, как разрушается очередная статья Основного закона о равенстве. Горько...", — пишет Горшенин.
Он также задался рядом вопросов, связанных с тем, как подобное развитие событий могло стать возможным.
По его мнению, "все заданные вопросы — о некомпетентности власти, и не только региональной".
"У СВО появился второй фронт, и, как ни странно, в Дагестане. Разрушить Россию можно только так — как СССР. Тот вёл военную операцию в Афганистане, а ему под бок: Карабах, Фергана, Алма-Ата, Цхинвал, Кишинев, далее по списку", — считает Горшенин
Ранее сообщалось, что в Махачкале народные массы, собравшиеся у аэропорта, останавливают автомобили и проверяют пассажиров, прибывших из Израиля. Местные жители, собравшиеся перед прибытием рейса из Тель-Авива в Махачкалу, начали осуществлять проверку транспорта, чтобы выявить путешественников из Израиля. Сообщается, что полиция не вмешивается в эти действия. В телеграм-каналах призывают отслеживать автомобили до момента их окончательной остановки, с целью идентификации прибывших.
До этого Telegram-канал "Подъём" информировал, что сотни дагестанцев собрались у аэропорта, где они начали выкрикивать лозунги и проявлять беспокойство. Правоохранительные органы попытались урегулировать ситуацию, но это не привело к успеху.
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