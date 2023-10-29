На месте аварии в карагандинской шахте в Республике Казахстан обнаружили 36 тел погибших, ещё 10 горняков ищут, сообщили в МЧС страны.
Трагедия на шахте имени Костенко произошла в субботу утром. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газометана.
"На данный момент обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтёров", — сообщили в МЧС республики.
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