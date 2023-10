На месте аварии в карагандинской шахте в Республике Казахстан обнаружили 36 тел погибших, ещё 10 горняков ищут, сообщили в МЧС страны.

Фото: openverse by alarch is licensed under "Drift of Harrachov Mine" by alarch is licensed under CC BY-SA 2.0.