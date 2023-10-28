В результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана погибли 16 человек

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Карагандинской области Казахстана в результате возгорания на шахте Костенко 16 человек, и ещё 18 горняков были доставлены в больницу с различными травмами.

Фото: openverse by alarch is licensed under "Drift of Harrachov Mine" by alarch is licensed under CC BY-SA 2.0.

В момент происшествия под землёй находились 252 человека, 205 шахтёров выведены на поверхность, передаёт РИА Новости.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестировать компанию-собственника "АрселорМитталТемиртау".

"Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтёров… Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Казахстана.

Для расследования ЧП создана государственная комиссия.

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