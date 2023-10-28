В Карагандинской области Казахстана в результате возгорания на шахте Костенко 16 человек, и ещё 18 горняков были доставлены в больницу с различными травмами.
В момент происшествия под землёй находились 252 человека, 205 шахтёров выведены на поверхность, передаёт РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестировать компанию-собственника "АрселорМитталТемиртау".
"Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтёров… Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Казахстана.
Для расследования ЧП создана государственная комиссия.
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