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В Белгороде увеличилось число бешеных животных

1:00
Происшествия

Патологический материал бешеной лисы был доставлен в белгородскую лабораторию из Вейделевского района Белгорода. На официальном веб-сайте Россельхознадзора сообщили, что в текущем году бешенство было подтверждено у 30 животных.

В Белгороде увеличилось число бешеных животных
Фото: Openverse by NadezhdaKhaustova is licensed under CC BY-SA 4.0

Для лабораторного диагноза использовался аккредитованный метод с использованием флуоресцентных антител.

За 2023 год специалисты выявили 30 случаев бешенства из 202 проб, что составляет 14,8% положительных результатов. Чаще бешенство обнаруживается у диких животных (13 случаев), в то время как у кошек это заболевание встречается реже (шесть случаев), а у собак — 11 случаев, сообщает bel.ru.

В Белгородском районе в текущем году было зарегистрировано на три случая бешенства больше, чем за аналогичный период в 2022 году (10 месяцев).

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БЕШЕНСТВО - [История Медицины]
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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