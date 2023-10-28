Патологический материал бешеной лисы был доставлен в белгородскую лабораторию из Вейделевского района Белгорода. На официальном веб-сайте Россельхознадзора сообщили, что в текущем году бешенство было подтверждено у 30 животных.
Для лабораторного диагноза использовался аккредитованный метод с использованием флуоресцентных антител.
За 2023 год специалисты выявили 30 случаев бешенства из 202 проб, что составляет 14,8% положительных результатов. Чаще бешенство обнаруживается у диких животных (13 случаев), в то время как у кошек это заболевание встречается реже (шесть случаев), а у собак — 11 случаев, сообщает bel.ru.
В Белгородском районе в текущем году было зарегистрировано на три случая бешенства больше, чем за аналогичный период в 2022 году (10 месяцев).
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