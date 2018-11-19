Вчера ночью в небе над столицей едва не произошла масштабная трагедия: самолёты чудом избежали столкновения на высоте 3560 метров.
По сообщениям телеграм-канала "Mash", возможная трагедия чуть не произошла по вине экипажа "Аэрофлота" — сотрудники приняли указание на снижение, которое было адресовано не им. Судна разошлись на расстоянии 213 метров по вертикали и 5 километров по горизонтали.
Известно, что борт А-320 компании "Аэрофлот" направлялся из Калининграда в Шереметьево, тогда как борт А-319 компании "Россия" летел из Санкт-Петербурга во Внуково. Курсы самолётов были пересекаемые, лайнеры опасно сблизились, после чего А-320 доложил, что сработала система предупреждения столкновений. Это было в 22:35 по московскому времени.
По информации медиа, в первом лайнере находилось от 150 до 180 человек включая экипаж, во втором — от 124 до 156.
Однако, как отмечают в телеграм-канале "Авиадиспетчер", никакого подтверждения этой информации нет. В ГК ОрВД эту информацию опровергают. В частности, 15 ноября сработало ложное оповещение системы предупреждения столкновений самолетов в воздухе (TCAS) на одном из бортов.
По последней информации в СМИ 18 ноября, вечером, в Подмосковье, опасная ситуация действительно была. Пилот одного из самолетов ошибочно начал снижение, приняв на свой счет команду диспетчера, адресованную другому лайнеру. Таким образом, экипаж создал потенциально опасную ситуацию с участием находившегося неподалеку на встречном курсе самолета. Вертикальный интервал между двумя бортами сократился до 200 метров. Наряду с тем фактом, что по вине экипажа была справоцирована опасная ситуация, его же усилиями она была исправлена.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
"Дальше действительно будет запрет на перекачку капиталов из России на Украину", - считает эксперт "Правды.Ру".
Для Украины такой сценарий нежелателен, заявляет украинский генерал, но, возможно, иного выхода не будет. Запад, уверен он, поможет Украине.
Россияне не ждут, а готовятся к безрадостному и небогатому будущему - такой вывод, практически, сделан в исследовании ВЦИОМ
Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?