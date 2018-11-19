Над Москвой едва не столкнулись два пассажирских лайнера

Вчера ночью в небе над столицей едва не произошла масштабная трагедия: самолёты чудом избежали столкновения на высоте 3560 метров.

По сообщениям телеграм-канала "Mash", возможная трагедия чуть не произошла по вине экипажа "Аэрофлота" — сотрудники приняли указание на снижение, которое было адресовано не им. Судна разошлись на расстоянии 213 метров по вертикали и 5 километров по горизонтали.

Известно, что борт А-320 компании "Аэрофлот" направлялся из Калининграда в Шереметьево, тогда как борт А-319 компании "Россия" летел из Санкт-Петербурга во Внуково. Курсы самолётов были пересекаемые, лайнеры опасно сблизились, после чего А-320 доложил, что сработала система предупреждения столкновений. Это было в 22:35 по московскому времени.

По информации медиа, в первом лайнере находилось от 150 до 180 человек включая экипаж, во втором — от 124 до 156.

Однако, как отмечают в телеграм-канале "Авиадиспетчер", никакого подтверждения этой информации нет. В ГК ОрВД эту информацию опровергают. В частности, 15 ноября сработало ложное оповещение системы предупреждения столкновений самолетов в воздухе (TCAS) на одном из бортов.

По последней информации в СМИ 18 ноября, вечером, в Подмосковье, опасная ситуация действительно была. Пилот одного из самолетов ошибочно начал снижение, приняв на свой счет команду диспетчера, адресованную другому лайнеру. Таким образом, экипаж создал потенциально опасную ситуацию с участием находившегося неподалеку на встречном курсе самолета. Вертикальный интервал между двумя бортами сократился до 200 метров. Наряду с тем фактом, что по вине экипажа была справоцирована опасная ситуация, его же усилиями она была исправлена.