В РКК "Энергия" выявили взяточников

Взяточников выявили в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Это стало возможно благодаря сотрудничеству следователей и Роскосмоса, отметили в госкорпорации.
Также ее представители рассказали, что в настоящий момент подозреваемые в том, что они брали взятки, дают признательные показания.
Стоит отметить, что ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал особое внимание уделить финансово-хозяйственной деятельности "Энергии". Кроме того, после произошедшего в госкорпорации подчеркнули, что они всегда будут сотрудничать с представителями силовых ведомств, обличая коррупционеров, а также приложат все силы, чтобы не дать случиться иным финансовым преступлениям.
Комментаторы напомнили, до назначения на нынешнюю должность Рогозин трудился в президиуме совета президента РФ по борьбе с коррупцией. Благодаря его работе на космодроме Восточный сократились хищения, заказы стали выполняться в срок.
Источник фото: Fotodom.ru
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