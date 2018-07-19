"Угнал, и что криминального?!": мужчина отобрал свое авто у приставов

На Кубани местный житель не захотел мириться с тем, что у него хотят забрать машину в уплату долгов и решил ее вернуть. Об этом сообщает портал "Юга".
Мужчина задолжал 300 тысяч. Он оказался злостным неплательщиком алиментов. Чтобы избежать платежей, должник скрывался от бывшей жены и дочери.
Однако от приставов спрятаться нарушителю не удалось. Инспекторы получили информацию, что мужчина является владельцем автомобиля Hyundai Sonata. Его приставы решили забрать в качестве платежа.
Машину обнаружили в поселке Советском Гулькевичского района. Когда сотрудники УФССП наведались в дом, рядом с которым стоял автомобиль, их встретила женщина. Она заявила, что уже долгое время не видела владельца авто и ключей у нее нет.
Тогда приставы приняли решение вызвать эвакуатор и начали составлять акт описи ареста. И о, чудо! Пропавший алиментщик тут же появился на горизонте. Мужчина начал разбираться, что происходит, и потребовал, чтобы арест его имущества прекратили. Получив отказ, он сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.
На "призрачного гонщика-алиментщика" завели административное дело. Машина объявлена в розыск.
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