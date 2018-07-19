Бронзового призера Олимпиады в Сочи зарезали в Казахстане

Фигурист из Казахстана Денис Тен, который получил бронзовую медаль на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, скончался от ножевого ранения. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в четверг около 15 часов. Денис заметил, как двое неизвестных пытались украсть зеркала с его автомобиля. Он попытался помешать злоумышленникам. Те в ответ пырнули спортсмена ножом.

Дениса Тена госпитализировали в больницу, но, к сожалению, спасти его жизнь врачам не удалось. Это подтвердила пресс-секретарь министерства здравоохранения Казахстана Ернара Акимкулова.

По факту убийства начато расследование. Полиция разыскивает подозреваемых.