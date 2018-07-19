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Бронзового призера Олимпиады в Сочи зарезали в Казахстане

Происшествия

Фигурист из Казахстана Денис Тен, который получил бронзовую медаль на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, скончался от ножевого ранения. Об этом сообщает ТАСС. 

Инцидент произошел в четверг около 15 часов. Денис заметил, как двое неизвестных пытались украсть зеркала с его автомобиля. Он попытался помешать злоумышленникам. Те в ответ пырнули спортсмена ножом. 

Дениса Тена госпитализировали в больницу, но, к сожалению, спасти его жизнь врачам не удалось. Это подтвердила пресс-секретарь министерства здравоохранения Казахстана Ернара Акимкулова. 

По факту убийства начато расследование. Полиция разыскивает подозреваемых. 

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Темы убийство фигурист Денис Тен Денис Тен Казахстан Олимпиада-2014
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