Бронзового призера Олимпиады в Сочи зарезали в Казахстане

Фигурист из Казахстана Денис Тен, который получил бронзовую медаль на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, скончался от ножевого ранения. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в четверг около 15 часов. Денис заметил, как двое неизвестных пытались украсть зеркала с его автомобиля. Он попытался помешать злоумышленникам. Те в ответ пырнули спортсмена ножом.
Дениса Тена госпитализировали в больницу, но, к сожалению, спасти его жизнь врачам не удалось. Это подтвердила пресс-секретарь министерства здравоохранения Казахстана Ернара Акимкулова.
По факту убийства начато расследование. Полиция разыскивает подозреваемых.
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