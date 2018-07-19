Электронная сигарета снова взорвала москвича

Электронная сигарета взорвалась в руках у жителя столицы. Об этом сообщает "Рен ТВ".
Инцидент произошел в Москве на улице Обручева. Здесь госпитализировали двух мужчин с переломами.
Сообщается, что они получили травмы из-за взрыва устройства. В данный момент проводится проверка. Помимо переломов пострадавшие получили и другие повреждения.
Ранее "Правда.Ру" писала, ученые назвали наполнители с запахом ванили и корицы самыми токсичными и опасными среди всех никотиновых жидкостей для вейпов и электронных сигарет.
Как заявил Роберт Тарран из университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США), "мы обнаружили, что жидкости для электронных испарителей очень пестры по своему химическому составу, и что многие из них содержат вещества, более токсичные и опасные, чем сам никотин. Мы надеемся, что наша методика изучения этих наполнителей поможет регулирующим органам сформулировать правильную политику по ограничению их оборота".
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