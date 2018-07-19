Пьяный казахстанец устроил "дефиле" в женском купальнике

В городе Семее в Казахстане пьяный мужчина продефилировал по улице в женском купальнике.

Фото: соцсети

Показ мод он устроил не специально. Переборщив с алкоголем, мужчина надел пляжный костюм вместо формы борца. В таком виде он отправился на прогулку по набережной Иртыша.

Эпатажный вид горожанина сразу привлек внимание сотрудников полиции. Оказалось, что купальник мужчина украл. Также выяснилось, что он вместе с сообщниками обчистил модный бутик на сумму 900 тысяч тенге.

Вора интересовали не только популярные вещи. Он наведался и в продовольственный магазин, где украл несколько ящиков с овощами и ведро.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч.1 ст.188 УК РК. А в интернете фото с "манекенщиком" около отделения стремительно набирает популярность.

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