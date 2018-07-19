Лев закусал пьяную туристку в крымском сафари-парке

Царь зверей напал на туристку в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма. 46-летняя жительница Кирова во время экскурсии захотела сделать фотографию с животным, но все пошло не так, как она планировала.
По словам Олега Зубкова, владельца парка, женщина пошла фотографироваться с одним львом. В этот момент другой лев приблизился к ней и укусил за руку. Дело в том, считает Зубков, что туристка находилась в состоянии алкогольного опьянения, а многие животные, в том числе и львы, очень легко замечают подобное и реагируют на это крайне негативно.
Впрочем, можно сказать, что женщине повезло — ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ни кости, ни вены, ни сухожилия зверь ей своим укусом не повредил. Кировчанке оказали первую необходимую помощь на месте, а затем госпитализировали в больницу.
По слова Олега Зубкова, женщина была проинструктирована о технике безопасности и правилах поведения в сафари-парке.
Сафари-парк "Тайган" — крупнейший в Европе питомник львов и многих других видов животных. Так, на сегодняшний день на его территории проживают пять десятков львов, сорок тигров, а также более сотни других представителей крупных млекопитающих. Площадь "Тайгана" — 32 гектара, 20 из которых отведено именно под львиный сафари-парк.
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