Отдыхающие в Крыму могли подорваться на мине Гитлера

На одном из пляжей Ялты нашли морскую мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на заявление главы местной администрации Алексея Челпанова.
Он рассказал, что снаряд нашли на береговой линии Приморского пляжа. Донную мину обнаружили водолазы, которые исследовали этот район. К пляжу ее принесло подводное течение.
Сейчас зона отдыха закрыта для посещения. Специалисты должны разминировать устройство и обеспечить безопасность местных жителей и туристов. Предположительно, запрет на посещение территории будет действовать до 23 июля.
Сообщается, что взрыв на суше будет иметь радиус поражения в полтора километра, а в воде - 200 м. Внутри мины находится большое количество тротила.
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