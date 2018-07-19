На Камчатке жестко приземлился вертолет с туристами

В Карагинском районе Камчатского края совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту находились 10 человек. Об этом сообщает ИА "Камчатка".
Инцидент произошел 19 июля в 15:11 по местному времени (6:11 мск). По данным местных СМИ, вертолет получил повреждения при взлете. Пока неизвестно, что конкретно стало причиной аварии, возможно, летательный аппарат зацепился за ветку. У Ми-8 был поврежден рулевой винт. Сразу после поломки вертолет пошел на посадку.
Пассажирами летательного аппарата были рыбаки. Никто из них не пострадал. На место происшествия уже отправили другой вертолет, чтобы эвакуировать людей.
Оба вертолета принадлежат частному авиапредприятию.
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