Житель Новокузнецка заказал в Перу наркотики для шаманского обряда, но призвать духов не успел

В городе Новокузнецке Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов и таможенного контроля обнаружили на почте посылку с подозрительной жидкостью. Экспертиза показала, что в ее составе содержится высокая доля сильнейшего наркотика. Кроме того, в состав чудо-жидкости входил алколоид, что должен был усилить действие наркотика.

Как удалось выяснить сотрудникам полиции, посылка предназначалась для 38-летнего новокузнечанина. Мужчину задержали. Как стало известно следствию, ранее житель Новокузнецка отдыхал в Перу, где принял участие в некоем шаманском обряде. В ходе этого обряда, по утверждениям новокузнечанина, использовался некий специальный напиток. Мужчине так понравился обряд, что по прибытию в родной Кузбасс он решил повторить спиритический сеанс. Для этого он и заказал из Перу данный наркотик. По оценкам следствия, покупка вышла мужчине в копеечку — в посылке находилось около 4000 доз на общую сумму порядка 6 млн рублей.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств, совершённая группой лиц, в особо крупном размере". Вступить в связь с духами неудачливому шаману уже вряд ли получится — ему грозит срок от 15 лет. Также суд может выбрать меру пресечения в виде пожизненного заключения.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook