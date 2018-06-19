Висели вниз головой пять минут. В Новосибирске сломался аттракцион

На Речном вокзале в сибирской столице аттракцион под названием «360 градусов» вышел из строя. По словам очевидцев, из конструкции вылетела какая-то деталь, и движение остановилось.

Из-за этого посетители провисели несколько минут вниз головой. Об этом сообщает РИА Новости. Пострадали несколько человек.

Девушка, которая находилась на аттракционе в момент его остановки, рассказала, что люди видели, как из конструкции вылетело некое колесо, после чего конструкция перестала двигаться.

Аварию пришлось устранять вручную. Группа мужчин прокрутила механизм до конца самостоятельно. У девушки, ставшей очевидцем и невольным участником истории, от ремней остались ссадины и синяки. Все были очень напуганы и боялись, что ремни безопасности могут не выдержать.

Сейчас аттракцион закрыли, проводятся ремонтные работы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что лучше посещать "нормальные" центральные городские парки отдыха, и избегать испытывать на себе всевозможную передвижную технику - луна-парки, а также всевозможные "одиночные" подчас неисправные и морально устаревшие аттракционы.

Вообще, самыми безопасными в мире считаются "долгоиграющие" развлекательные проекты. Они создаются в течение 5-10 лет и требуют инвестиций в сотни миллионов долларов. Обычно это тематические парки аттракционов, спроектированные как единая система.

Самые необычные и страшные аттракционы всегда привлекали внимание любителей острых ощущений, ведь подобные развлечения способствуют выбросу адреналина, который так многим необходим, чтобы справляться с жизненными трудностями и, как ни странно, со стрессом. С подборкой страшных аттракционов мира можно ознакомиться здесь.