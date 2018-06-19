Росавиация объяснила: сборная саудитов не погибла бы в самолете

В Сети появился ролик, где видно, как из двигателя самолета, на котором летела сборная Саудовской Аравии по футболу, вырывается пламя. Как заявляют представители Росавиации, пожара не было.

Фото: Википедия

Информация о возгорании не соответствует действительности. Системы самолета А-319 авиакомпании "Россия" работали как обычно и ни о каком нарушении не сигнализировали. Лайнер приземлился в Ростове-на-Дону без происшествий, пассажиры спокойно покинули салон.

"На борту самолета находились члены официальной делегации и футбольной команды Королевства Саудовской Аравии. При заходе на посадку произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшееся выбросом пламени из реактивного сопла", - цитирует представителя Росавиации "Интерфакс"

При этом система пожаротушения двигателя в действие не приводилась ни в автоматическом, ни в ручном режиме. Самолет приземлился при двух работающих двигателях и благополучно добрался до места стоянки. Безопасность полета была под контролем, считают в Росавиации.

Но, несмотря на это, детали происшествия будут расследовать. Оно приравнивается к "инциденту" по международным и российским стандартам авиации. К делу привлекут не только авиакомпанию, но и производителя двигателя.

В "России" заявляют, что причиной происшествия могла стать птица, которая попала в сопло.

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