Самолет с отравившимися пассажирами экстренно посадили

Примечательный инцидент произошел в Волгограде. Там экстренно сел пассажирский самолет, летевший из Москвы в Дубай.
Как сообщают представители авиакомпании, во время полета два пассажира на борту внезапно почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Командир экипажа, отмечают специалисты, принял решение экстренно посадить самолет в Волгограде.
Известно, что почувствовавшие недомогание пассажиры были сразу же из аэропорта госпитализированы в одно из городских медицинских учреждений города.
Представители авиакомпании также уточнили, что после этого самолет продолжил свой маршрут в рамках ранее запланированного плана и уже приземлился в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов.
Не исключено, что пассажиры могли отравиться пищей, которую подают непосредственно на борту самолета. Так, ранее «Правда.Ру» писала о том, что в интервью средствам массовой информации пилот одной из американских авиалиний предупредил об опасности еды в самолете.
Также «Правда.Ру» писала о том, что в московском аэропорту Шереметьево мужчина выбежал на взлетную полосу. Известно, что смельчаку чудом удалось выжить - пилоты авиалайнера, набирающего скорость и готовящегося ко взлету, заметили его в самый последний момент.
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