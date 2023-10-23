В Ставрополе арестовали курьера, который передал российским лётчикам ядовитый торт

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ставрополе арестован подозреваемый в попытке отравить российских лётчиков. Информацию об этом опубликовала Baza в своём Telegram-канале.

Фото: wikimedia.org

Суд принял решение об аресте 32-летнего российского гражданина, который работал курьером, на 15 суток. В отношении него составили протокол за мелкое хулиганство. За время ареста следователи намерены установить все обстоятельства инцидента.

Вечером 22 октября выпускники лётного училища в Армавире собрались в ресторане, чтобы отпраздновать 20-летие своего выпуска. Во время мероприятия к ним прибыл курьер с крупным 20-килограммовым тортом и ящиком спиртного, в котором нашли сильнодействующий яд. Впоследствии выяснилось, что никто из присутствующих не заказывал такие подарки. Чтобы выяснить обстоятельства, разрезанный торт был направлен на экспертизу.

Курьера, оказавшегося родом из Мелитополя, выявили с помощью видеозаписей и передали эту информацию специальным службам. Подозреваемого задержали. В настоящее время правоохранители ведут поиски кондитеров, которые изготовили ядовитое угощение.

По данным Telegram-канала Kub Mash, подозреваемый последние пять лет проживал в пригороде Химки в Московской области вместе с женой, являющейся гражданкой России. У пары есть пятилетний ребёнок.

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