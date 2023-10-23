Раскрыты детали попытки отравить выпускников Армавирского лётного училища: торт вынесли на улицу

Председатель Совета ветеранов Армавирского высшего военного авиационного училища лётчиков Виктор Фисун подтвердил информацию о попытке массового отравления выпускников, которые собрались в ресторане для того, чтобы отметить 20-летие окончания училища. Изначально сообщение о случившемся было опубликовано в Telegram-канале Fighterbomber. Утверждалось, что на мероприятии присутствовали действующие лётчики с высокими званиями и должностями.

Фото: Telegram-канал Fighterbomber

Во время праздника в ресторан прибыл курьер с крупным тортом и ящиком виски. Когда выпускники начали звонить коллегам, чтобы поблагодарить их за подарки, выяснилось, что никто из знакомых не заказывал подобные сюрпризы.

Один из офицеров, ответственных за праздник, рассмотрев записи видеонаблюдения, выяснил личность курьера и связался с оперативниками. По горячим следам удалось установить личность посыльного. Им оказался уроженец города Мелитополя.

Курьер к тому времени уже успел купить билет на самолёт, чтобы срочно улететь из Краснодарского края. По данным следствия, посыльный признался, что в торт добавлен яд. Также несколько бутылок виски были отравлены.

Фисун подтвердил, что инцидент действительно произошёл в одном из ресторанов Армавира. Он сообщил, что лётчики собрались по своей инициативе и самостоятельно выбрали место проведения банкета.

Он добавил, что кое-что в сообщении канала, который ведёт один из лётчиков, выдумано.

"Организаторы мероприятия и выпускники проявили бдительность сразу же, было сказано: "Торт вынести на улицу, бутылки на столы не ставить". Там ведь вполне могло оказаться взрывное устройство. Так что никто торт в ресторане не резал", — сообщил собеседник "МК".

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