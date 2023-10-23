Инспекторы ДПС, которые не стали вмешиваться в драку, в которой убили студента УрФУ из Габона, будут уволены

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инспекторов ДПС, которые наблюдали за дракой, закончившейся убийством студента УрФУ из Габона, уволят. Об этом проинформировал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Фото: Openverse

Драка со смертельным исходом произошла 18 августа возле ресторана Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге. В процессе потасовки ранение получил аспирант Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили, который позже от него скончался. Убийцей оказался ныне арестованный местный житель Данил Фомин, нанёсший удар ножом гражданину Габона "из личной неприязни".

Согласно информации портала E1. RU, свидетелями драки были сотрудники ДПС. Они не стали вмешиваться в происходящее, несмотря на просьбы очевидцев. Доказательством их вины послужила запись с видеорегистратора, на которой видно, что полицейские, находящиеся в служебном авто, просто наблюдают за дракой из машины, отпуская шутки.

Представитель МВД отметил, что материалы по этому делу уже рассматриваются следственными органами.

"Руководством главка уже принято решение об их увольнении из системы МВД по отрицательным мотивам", — сказал Горелых в разговоре с РИА Новости.

Глава пресс-службы добавил, что если причастность инспекторов к гибели иностранца будет доказана, им грозит уголовная ответственность.

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