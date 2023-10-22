Стало известно, где находилась женщина из Екатеринбурга, которую активно искали в течение пяти месяцев. Как проинформировал портал Е1.RU со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, она поссорилась с мужем.
Сообщается, что супруг оставил женщину на скамейке в парке, после чего она нашла нового мужчину и начала с ним жить. Её дочь осталась с бабушкой.
"С родственниками Анастасия общаться не хотела, поэтому и была в розыске. Они думали, что женщина пропала. Потом Анастасия, видимо, узнала, что её ищут", — рассказал источник.
Позднее женщина сама явилась в полицию и написала объяснительную записку, просив не продолжать поиски. Полиция закрыла дело. Оказалось, что она продолжала жить в том же районе, где в июле её засняли на видеокамерах.
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