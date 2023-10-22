Бывший командир полка Свердловской ГИБДД Борис Литвин скончался в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

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Бывший командир полка областной ГИБДД Борис Литвин скончался в результате аварии на трассе Пермь — Екатеринбург. Инцидент произошёл в воскресенье 22 октября. Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: Openverse

По предварительным данным, во время движения у Литвина остановилось сердце.

Бывший командир полка областной ГИБДД родился в Нижнесергинском районе Свердловской области. После службы в армии он окончил автодорожный техникум и присоединился к ГАИ в 1981 году. В данном ведомстве он проработал 31 год, достигнув должности полковника, и вышел на пенсию в 2012 году.

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