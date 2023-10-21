Над Нововоронежем раздался взрывоподобный звук

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В субботний вечер в Нововоронеже раздался громкий взрывоподобный звук. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/21021

Местные жители стали свидетелями этого необычного звука в небе над городом и обратили внимание на него. По данным источника, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала.

"Это одна из первых промышленных АЭС Советского Союза. Она обеспечивает 90 процентов потребности в электроэнергии Воронежской области", — сказано в сообщении.

Следует отметить, что Нововоронеж находится в непосредственной близости к Нововоронежской атомной электростанции, всего в нескольких километрах от города Воронеж, который находится в 45 километрах от Нововоронежа.

Вечером того же дня российское Министерство обороны официально объявило, что противовоздушная оборона (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии в воздушном пространстве Воронежской области.

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