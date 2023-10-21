В Электрогорске 16-летняя школьница втайне курила электронную сигарету и умерла

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Электрогорск Московской области скоропостижно скончалась ученица девятого класса. Предполагается, что смерть могла быть связана с употреблением электронной сигареты. Эту информацию распространил Telegram-канал SHOT.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

По информации источника, 16-летняя школьница курила её по ночам в своей комнате, чтобы скрыть этот факт от родителей.

Подросток воспитывался в благополучной семье и имел двух младших сестёр и брата. В одну из ночей отец услышал странные звуки из комнаты дочери и, придя туда, обнаружил, что она лежит на кровати, испытывая затруднения с дыханием и судороги.

"На вопросы она (девочка — Прим. Ред.) уже не отвечала. Родители на руках отнесли ее в машину и привезли в городскую больницу. Врачи пытались стабилизировать состояние ребенка, но не смогли, школьница умерла", — говорится в сообщении канала.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку данного инцидента. Электронную сигарету, найденную в нижнем белье девушки, отправили на экспертизу для установления причины смерти.

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