В городе Электрогорск Московской области скоропостижно скончалась ученица девятого класса. Предполагается, что смерть могла быть связана с употреблением электронной сигареты. Эту информацию распространил Telegram-канал SHOT.
По информации источника, 16-летняя школьница курила её по ночам в своей комнате, чтобы скрыть этот факт от родителей.
Подросток воспитывался в благополучной семье и имел двух младших сестёр и брата. В одну из ночей отец услышал странные звуки из комнаты дочери и, придя туда, обнаружил, что она лежит на кровати, испытывая затруднения с дыханием и судороги.
"На вопросы она (девочка — Прим. Ред.) уже не отвечала. Родители на руках отнесли ее в машину и привезли в городскую больницу. Врачи пытались стабилизировать состояние ребенка, но не смогли, школьница умерла", — говорится в сообщении канала.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку данного инцидента. Электронную сигарету, найденную в нижнем белье девушки, отправили на экспертизу для установления причины смерти.
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