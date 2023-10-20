В Сургуте годовалый ребенок выпил капли для носа и попал в реанимацию

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сургуте годовалый ребенок был госпитализирован в отделение интенсивной терапии после того, как случайно проглотил капли для носа. Малышка и ее мать провели в больнице три дня, а затем их перевели в обычную палату. Инцидент привлек внимание местной полиции.

Фото: Openverse

Инцидент произошел, когда годовалая девочка играла с бутылочкой назальных капель нафтизина. Случайно ей удалось открыть флакон, и она выпила небольшое количество лекарства. Ее мать, не подозревавшая о произошедшем, готовилась покормить ребенка и не заметила случившегося. Вскоре после приема капель ребенок начал чувствовать недомогание с такими симптомами, как лихорадка, озноб и сонливость. Обеспокоенные состоянием дочери, родители срочно доставили ее в больницу, где она была госпитализирована в отделение интенсивной терапии.

В конце концов мать вспомнила, что ее ребенок играл с бутылочкой, и заподозрила, что проглатывание капель для носа могло способствовать ее заболеванию. После трех дней лечения в отделении интенсивной терапии состояние ребенка улучшилось, и ее перевели в обычную палату. В настоящее время власти расследуют этот инцидент, сообщает muksun.fm.

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